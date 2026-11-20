Исследователи под руководством специалистов Университета Гриффита выдвинули гипотезу, согласно которой аллергические заболевания могут начинаться с нарушения энергетической работы эпителиальных клеток, формирующих барьерные поверхности кожи, кишечника, носа, легких и пищевода. Об этом сообщает News-Medical.

Авторы проанализировали данные 116 когорт типа «случай — контроль», охватывавших 3 776 пациентов. По их мнению, митохондрии — клеточные структуры, обеспечивающие выработку энергии, — могут не справляться с энергетической нагрузкой и стрессом современной среды. Тогда барьерные клетки, согласно гипотезе ученых, слишком легко подают сигнал тревоги, а иммунные явления, распознаваемые как аллергия, возникают позднее.

Данные по эозинофильному эзофагиту

Наиболее убедительные данные исследователи зафиксировали при эозинофильном эзофагите — аллергическом заболевании пищевода. Во всех 13 независимых когортах пациентов выявили снижение активности клеточной программы, удаляющей поврежденные митохондрии.

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При экземе изменения кожного барьера и антиоксидантной защиты обнаружили даже на участках кожи, не затронутых воспалением. В то же время такой сигнал не был универсальным: его не зафиксировали при сформировавшейся астме и назальных полипах, а при сенной лихорадке он присутствовал лишь частично.

Гипотеза требует проверки

Авторы предполагают, что различные факторы современной среды могут влиять на общую цель — энергетическую способность барьерных клеток. Среди них в работе названы переработанные пищевые продукты, загрязнение, микропластик, моющие средства, недостаток пищевых волокон и раннее применение антибиотиков.

Руководитель исследования, клинический иммунолог Питер Смит, подчеркнул, что речь идет не об установленном механизме и не о новом методе лечения, а о гипотезе, которую необходимо проверить. Следующим шагом исследователи назвали непосредственное измерение состояния таких клеток у младенцев до развития аллергии. Статья «The origins of allergy: An outside-in, bioenergetic hypothesis» опубликована в журнале Allergy.

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