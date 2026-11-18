Исследователи Чикагского университета и Университета Джонса Хопкинса проанализировали, как различные типы клеток реагируют на алкоголь, никотин и кофеин в зависимости от генетических различий людей. Команда профилировала более 1,4 млн клеток, чтобы создать более детальную картину взаимодействия генов и факторов окружающей среды, сообщает News-Medical.

Клетки с разным генетическим фоном

Для работы ученые использовали образцы взрослых доноров из проекта International HapMap. Клетки перепрограммировали таким образом, чтобы они могли развиваться в различные типы клеток, а затем выращивали в трехмерных культурах, воспроизводящих ранние стадии развития. После обработки алкоголем, никотином или кофеином исследователи применили одноклеточные технологии, которые позволили определить тип каждой клетки, ее донора и реакцию на воздействие веществ.

Ученые искали генетические варианты, связанные с уровнем экспрессии генов — количеством РНК, которое производит клетка. Такие участки ДНК называют eQTL. Часть из них связана с базовыми различиями в активности генов между людьми, тогда как другие изменяют эту связь только после определенного воздействия. Последние исследователи назвали response eQTL — eQTL ответа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Связь с участками риска заболеваний

Согласно данным работы, базовые eQTL чаще расположены вблизи начала гена, а eQTL ответа — в регионах-энхансерах, регулирующих активность генов. В то же время eQTL ответа значительно чаще пересекаются с генетическими вариантами, которые ранее связывали с риском заболеваний.

В частности, команда выявила eQTL, который после воздействия алкоголя влияет на ген LNX2 в клетках, выстилающих кишечник. Этот участок находится в энхансере и совпадает с генетическим сигналом риска воспалительного заболевания кишечника. Авторы подчеркнули, что результат не означает, будто употребление алкоголя вызывает это заболевание, но демонстрирует зависимость эффектов от сочетания генетического фона, типа клеток и конкретного воздействия.

Основа для индивидуальных прогнозов

Исследователи считают, что такие данные в будущем могут помочь точнее прогнозировать индивидуальную реакцию человека на факторы окружающей среды и лечение. Работа опубликована в журнале Cell Genomics.

Читай нас в