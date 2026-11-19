После мощной геомагнитной бури 11 мая 2024 года вокруг Земли на короткое время сформировались четыре отдельных электронных радиационных пояса. Такую конфигурацию обнаружили впервые, сообщает ScienceAlert. Бурю, которую называют событием ко Дню матери, описывают как сильнейшую за 20 лет.

Как изменилась структура поясов

Обычно Землю окружают два пояса Ван Аллена — тороидальные зоны заряженных частиц, захваченных магнитным полем планеты. Во внутреннем поясе преобладают высокоэнергетические протоны, во внешнем — электроны высоких энергий. Их открыли в 1958 году по данным первого американского спутника Explorer 1 и назвали в честь физика Джеймса Ван Аллена.

После бури приток электронов в околоземное пространство был значительным, однако четыре пояса возникли не непосредственно из-за их накопления. Электромагнитные взаимодействия локально выводили электроны из поясов и создавали между ними временные промежутки. В течение нескольких дней и недель после бури сначала сформировалась структура из трех поясов, а к июню 2024 года — из четырех.

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Наблюдения со спутника

Явление исследовали с помощью телескопа Energetic Particle Telescope на борту спутника Европейского космического агентства PROBA-V. Аппарат движется по солнечно-синхронной полярной орбите на высоте 820 километров над Землей. К августу 2024 года радиационные пояса вернулись к привычной двухпоясной структуре.

Исследователи связывают появление нескольких поясов с корональными выбросами массы, которые возмущают космическую среду Земли и изменяют потоки частиц в радиационных поясах. Электроны могут взаимодействовать с электромагнитными волнами, рассеиваться в атмосфере и постепенно смещаться внутрь или наружу в магнитном поле Земли. Подобная трехпоясная система уже наблюдалась в 2012 году, а также неоднократно после значительных геомагнитных бурь в 2024–2026 годах.

Высокоэнергетические электроны и протоны представляют опасность для электроники космических аппаратов, солнечных панелей и астронавтов. Результаты исследования опубликовали в журнале npj Space Exploration.

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