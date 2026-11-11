Исследователи из Bharati Vidyapeeth Deemed University в Пуне, Индия, выдвинули гипотезу, согласно которой вариации коротких повторяющихся участков ДНК — CAG-повторов — могут составлять часть до сих пор необъяснённой наследственной составляющей шизофрении и биполярного расстройства. Об этом пишет News-Medical со ссылкой на рецензируемую статью формата Perspective в журнале Genomic Psychiatry.

Авторы во главе с Махабалешваром В. Хегде отмечают, что исследования близнецов оценивают наследуемость этих расстройств в 81%, тогда как распространённые генетические варианты, выявленные масштабными геномными исследованиями, объясняют примерно четверть риска. Учёные предполагают, что исследования общегеномных ассоциаций в значительной степени не учитывали повторяющиеся последовательности ДНК.

45 генов-кандидатов

CAG — это тринуклеотидная последовательность, кодирующая аминокислоту глутамин. Значительное увеличение числа таких повторов в отдельных генах связывают с болезнью Хантингтона и некоторыми спиноцеребеллярными атаксиями. По данным авторов, психотические симптомы шизофренического или биполярного типа при этих заболеваниях встречаются чаще, чем в общей популяции.

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Команда определила 45 генов-кандидатов с CAG-повторами: десять из них связаны с классическими нейродегенеративными заболеваниями вследствие экспансии повторов, ещё три имеют повторы вне кодирующих участков, а 32 характеризуются умеренно расширяемыми полиморфными повторами. Авторы предполагают, что совокупный эффект умеренных изменений во многих таких генах может быть связан с психозом без гибели нейронов.

Модель с участием астроцитов

Предложенный механизм касается астроцитов — клеток, которые снабжают нейроны глутамином, необходимым для образования глутамата и ГАМК. Согласно модели авторов, белки с увеличенными участками глутамина могут повышать потребность астроцитов в этой аминокислоте. Это потенциально способно уменьшить доступность глутамина для нейронов и повлиять на уровни глутамата, ГАМК и глутатиона.

В качестве косвенного аргумента исследователи приводят метаанализ 28 исследований с участием 647 пациентов и 608 участников контрольных групп. По данным магнитно-резонансной спектроскопии он указал на более высокий уровень глутамина и более низкий уровень глутамата в медиальной лобной области мозга людей с шизофренией. В то же время авторы подчёркивают, что их модель нуждается в проверке: данных о длине CAG-повторов в популяциях людей с шизофренией и биполярным расстройством пока недостаточно. Для её тестирования предлагают применять методы геномного анализа повторов и одноклеточную транскриптомику.

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