Международная группа учёных определила границы безопасного функционирования криосферы Земли — всех замёрзших компонентов планеты — и пришла к выводу, что человечество уже вышло за эти границы по нескольким показателям. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Четыре показателя криосферы

Исследователи оценили безопасное состояние криосферы по четырём параметрам, опираясь на климатические данные голоцена — относительно стабильного периода последних 11 700 лет. К криосфере относятся морской и озёрный лёд, снежный покров и мёрзлые почвы.

Согласно расчётам авторов, для сохранения безопасного пространства на суше должно оставаться не менее 27,48 миллиона гигатонн льда. Среднегодовая площадь морского льда должна составлять не менее 19,8 миллиона квадратных километров, температура почвы в районах вечной мерзлоты не должна быть выше минус 6,6 градуса Цельсия, а снежный покров должен охватывать не менее 38,8 миллиона квадратных километров суши.

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Показатели уже ниже границ

В 2018 году объём наземного льда на планете оценивался примерно в 27,63 миллиона гигатонн — лишь немного выше установленной границы. В то же время, по оценке учёных, из-за уже осуществлённых выбросов будет утрачено ещё более 0,64 миллиона гигатонн льда, что означает пересечение этого порога.

Среднегодовая площадь морского льда в 2024 году составила 16,5 миллиона квадратных километров, что ниже определённого ориентира. Температура почвы в зоне вечной мерзлоты в 2000–2014 годах, согласно климатическому моделированию, колебалась от минус 6 до минус 5,3 градуса Цельсия — то есть была выше безопасной границы. Средняя площадь снежного покрова в 2024 году равнялась 35,9 миллиона квадратных километров, также не достигнув установленного показателя.

Авторы исследования связывают деградацию криосферы со сжиганием ископаемого топлива, интенсификацией сельского хозяйства и масштабными изменениями в использовании земель. Они призвали срочно остановить и сократить выбросы парниковых газов и чёрного углерода, а также уменьшить локальное воздействие человека, в частности расширение инфраструктуры в криосферных регионах.

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