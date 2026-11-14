На климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, авторы доклада Программы ООН по окружающей среде (UNEP) о превышении порога глобального потепления в 1,5°C защитили научную достоверность документа. Это произошло после того, как Саудовская Аравия и другие крупные развивающиеся страны поставили под сомнение научную обоснованность доклада и стремились не допустить упоминаний о нём в главном политическом решении саммита, сообщает Climate Home News.

Доклад Limiting Overshoot, опубликованный UNEP в сентябре, рассматривает способы минимизировать почти неизбежное превышение температурного предела Парижского соглашения, его последствия для людей и экосистем, а также возможности снизить температуру в будущем. ЕС, Великобритания, группа наименее развитых стран и малые островные государства добиваются, чтобы реагирование на превышение 1,5°C стало одним из приоритетов COP31.

Спор о научном обзоре

По данным собеседников издания, во время закрытых консультаций Арабская группа во главе с Саудовской Аравией заявляла, что доклад не прошёл рецензирование. В то же время блок единомышленников среди развивающихся стран, в который входят Индия и Китай, призвал не ссылаться в итоговом решении на доклады, подготовленные вне климатического процесса ООН.

Дебра Робертс, входившая в главную координационную группу доклада и ранее сопредседательствовавшая в Рабочей группе II Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), заявила, что авторы соблюдали стандартную процедуру глобальной оценки имеющихся научных исследований. По её словам, отличие от процедур IPCC заключалось в том, что правительства не рассматривали результаты работы.

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44 автора и 44 рецензента

Над докладом в течение года работали 44 эксперта из разных стран, а их работу проверили ещё 44 рецензента. Робертс отметила, что документ прошёл внутреннюю проверку авторами, внешнее рецензирование и оценку UNEP.

Авторы также оспорили мнение о том, что отнесение документа к так называемой серой литературе — материалам, опубликованным вне традиционных академических журналов, — означает более низкое качество. Они напомнили, что доклады UNEP о разрыве в выбросах и адаптации, а также материалы Международного энергетического агентства регулярно используются в оценках IPCC и иногда упоминаются в решениях климатических конференций.

Спор происходит на фоне длительных разногласий в IPCC относительно графика следующего цикла оценок. Большинство правительств стремится завершить ключевые доклады до следующего Глобального подведения итогов климатических действий в ноябре 2028 года. В то же время Саудовская Аравия, Индия и государство-агрессор Россия выступают против такого темпа, считая его слишком сжатым для участия учёных и правительств развивающихся стран. IPCC должна вернуться к этому вопросу во время онлайн-встречи в начале декабря.

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