Исследователи из Гётеборгского университета и Копенгагенского университета в обзоре, опубликованном в журнале Science, призвали провести клинические испытания влияния препаратов для лечения ожирения на память и другие когнитивные способности. Речь, в частности, идёт о семаглутиде и тирзепатиде, которые уже применяются для лечения ожирения и сахарного диабета 2 типа, сообщает News-Medical.

Данные по людям пока неоднозначны

Авторы обзора отметили, что исследования на животных свидетельствуют о возможном влиянии препаратов GLP-1 на память и обучение. В то же время результаты исследований с участием людей остаются неоднозначными.

Анализ медицинских записей пациентов связывал лечение препаратами GLP-1 с более низким риском деменции среди людей с сахарным диабетом 2 типа. Однако такие наблюдения не позволяют установить, что именно лекарства были причиной этой разницы.

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В клинических исследованиях Novo Nordisk EVOKE и EVOKE+ семаглутид не замедлил прогрессирование заболевания у пациентов с ранней болезнью Альцгеймера, несмотря на изменения ряда биологических маркеров заболевания.

Кого могут касаться будущие исследования

По мнению учёных, потенциальный защитный эффект для мозга ещё следует проверить в других группах пациентов. Люди с ожирением или диабетом 2 типа могут испытывать трудности с концентрацией, планированием и скоростью обработки информации. Такие нарушения часто связаны с метаболическим и сосудистым здоровьем.

Исследователи хотят выяснить, объясняется ли возможное влияние лекарств на мозг улучшением метаболизма, прямым воздействием на мозг или сочетанием обоих механизмов. Они также подчеркнули необходимость наблюдения за пожилыми и ослабленными пациентами: быстрое похудение и потеря мышечной массы могут ухудшать физические функции и снижать потенциальную пользу лечения.

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