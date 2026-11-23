Исследователи, среди которых специалисты Института сердца и сосудов Mass General Brigham, предложили способ отслеживать молекулярные изменения в сердце по образцам крови. Метод предусматривает выделение и исследование кардиовезикул — внеклеточных везикул, происходящих из клеток сердечной мышцы. Результаты работы опубликованы в журнале Cell, сообщает News-Medical.

Как работает метод

Внеклеточные везикулы — это мембранные частицы, которые выделяют клетки. Они переносят молекулярное содержимое, в частности белки, метаболиты и РНК, связанные с активностью генов. Авторы работы сосредоточились на везикулах, которые выделяют кардиомиоциты — мышечные клетки сердца.

Чтобы изолировать эти частицы из крови, команда определила два поверхностных маркера клеток сердца — POPDC2 и CHRNE. Затем учёные использовали антитела к этим маркерам для извлечения кардиовезикул из образцов крови.

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Что показали образцы пациентов

При анализе кардиовезикул пациентов с сердечной недостаточностью или перенёсших инфаркт исследователи выявили в них транскрипты РНК, отражавшие известные молекулярные паттерны, связанные с этими состояниями. Анализ кардиовезикул во время и после операций с применением искусственного кровообращения также показал признаки динамического стрессового ответа кардиомиоцитов в реальном времени.

В случаях, когда команда имела доступ к материалу биопсии сердца пациентов с различными сердечными патологиями, РНК кардиовезикул отражала эти различия. Авторы отметили, что проспективные исследования должны проверить, можно ли использовать такую РНК для оценки ответа на лечение, различения подтипов сердечно-сосудистых заболеваний и прогнозирования прогрессирования болезней.

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