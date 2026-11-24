Двое геохимиков из Чэндусского технологического университета предложили пересмотреть хронологию накопления кислорода на Земле. Их анализ показывает, что атмосфера пережила три крупных этапа роста содержания кислорода, тогда как глубокий океан реагировал на эти изменения с задержкой, которая могла длиться сотни миллионов лет, сообщает ScienceDaily.

Сульфаты как свидетельство состава атмосферы

Исследователи опубликовали выводы в журнале The Innovation. Вместо того чтобы преимущественно опираться на химические следы в морских отложениях, они сосредоточились на сульфатах. Их изотопный состав может сохранять сигнал атмосферных реакций с участием кислорода, озона и углекислого газа.

Такие реакции формируют необычный дефицит изотопа кислорода-17. Во время выветривания сульфидных минералов этот химический сигнал переходит в сульфаты, которые впоследствии могут сохраняться в осадочных породах. Согласно предложенной реконструкции, первое значительное повышение атмосферного кислорода произошло 2,4–2,1 миллиарда лет назад во время Великого кислородного события. Его уровень вырос с менее чем одной миллионной от современной концентрации до 0,1–10% нынешнего показателя. Ещё два крупных повышения, по оценке авторов, произошли примерно 1,3–1 миллиард лет назад и 440–410 миллионов лет назад.

Океаны не всегда повторяли изменения атмосферы

Авторы считают, что неопротерозойское и палеозойское события насыщения кислородом, которые традиционно датируют соответственно 800–500 и 420–360 миллионами лет назад, могут отражать прежде всего более поздние изменения в океанах. Согласно этой интерпретации, океаны реагировали примерно через 200 миллионов и 30 миллионов лет после соответствующих атмосферных сдвигов.

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В среднем протерозое содержание кислорода в атмосфере, согласно моделям на основе изотопных данных, составляло лишь около 0,1–1% современного уровня. Отсутствие древесного угля в более старых породах также согласуется с низкими концентрациями: для его образования требуется примерно три четверти современного уровня атмосферного кислорода. В геологической летописи древесный уголь впервые появляется около 420 миллионов лет назад.

Локальные участки воды с повышенным содержанием кислорода могли существовать в океанах уже 3 миллиарда лет назад благодаря фотосинтезирующим микроорганизмам. Со временем всё более важным источником кислорода для морской воды становилось его поступление из атмосферы. В то же время исследователи отмечают, что на промежутках около миллиона лет содержание кислорода в океане и атмосфере могло меняться в противоположных направлениях, поскольку кислород в воде реагировал с органическим углеродом и сульфидами.

Кислородные оазисы и эволюция жизни

Согласно предложенной схеме, глубокий океан не стал полностью насыщенным кислородом примерно до 410 миллионов лет назад. Авторы признают, что изотопная летопись не отражает каждого изменения, а абсолютные концентрации атмосферного кислорода после рубежа в 1 миллиард лет назад определить сложно.

Исследование также предлагает иной взгляд на связь кислорода с эволюцией сложных организмов. Авторы отмечают, что кислород не был единственным стимулом для появления сложной жизни, но после третьего крупного атмосферного повышения его более высокие уровни могли способствовать развитию более крупных животных, более активных хищников и организмов, способных осваивать более глубокие морские среды.

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