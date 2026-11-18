Невролог Дэвид Т. Джонс из Mayo Clinic и его коллега Майкл Брекспир из Университета Ньюкасла в Австралии предложили теоретическую модель формирования воспоминаний и переживаний в мозге. Работа опубликована в журнале Brain. Как сообщает News-Medical, авторы использовали для описания работы лимбической системы концепцию латентной диффузии, известную по генеративным моделям искусственного интеллекта.

Четыре этапа обработки информации

Предложенный подход назвали стохастической латентной осцилляторной диффузией, или SLOD. Он описывает четыре ключевых процесса: сжатие, диффузию, обусловливание и декомпрессию информации.

В генеративном ИИ латентная диффузия преобразует сложные данные, в частности изображение или текстовый запрос, в сжатое представление их основных характеристик. Модель обрабатывает эту информацию в скрытом пространстве, а затем преобразует ее в результат. Исследователи предполагают, что похожий принцип может объяснять обработку информации во внутренних структурах мозга.

Согласно модели SLOD, процесс начинается в коре головного мозга, которая обрабатывает сенсорные, когнитивные и внутренние стимулы. Затем стимулы сжимаются и через энторинальную кору поступают в гиппокамп. Там они проходят диффузию и шумоподавление, а их базовые представления обусловливаются до момента, когда мозгу необходимо их вспомнить или реконструировать — например, для воспоминания или воображаемого воспоминания.

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Гиппокамп как гибкая система

Авторы модели считают, что гиппокамп не хранит воспоминания как документы в картотеке. Вместо этого он может усваивать глубинные характеристики мира и сочетать их, создавая новые представления, выходящие за пределы непосредственного опыта.

Идея возникла, в частности, во время работы Джонса с пациентами с лимбически-преимущественным амнестическим нейродегенеративным синдромом LANS. У людей с этим синдромом часто выявляют накопление белка TDP-43. В то же время Джонс наблюдал случаи, когда этот белок отсутствовал или встречался вместе с другими белковыми аномалиями. Это навело его на предположение, что белковые накопления могут указывать на место нарушения в лимбической системе, но не обязательно полностью объясняют проблему.

Возможное значение для исследования деменции

Модель SLOD также предлагает иной подход к классификации нейродегенеративных деменций — по нарушениям одного из четырех процессов обработки информации, а не только по клеточным изменениям или белковым аномалиям. Джонс предположил, что неспособность мозга сжимать стимулы может быть признаком болезни Альцгеймера. В то же время авторы подчеркивают, что SLOD остается теоретической моделью.

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