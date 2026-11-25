Исследователи под руководством Медицинского центра UT Southwestern установили, что фенольный гликолипид (PGL), вырабатываемый некоторыми штаммами бактерий туберкулеза, активирует чувствительные нервы и запускает кашель. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Microbiology, сообщает News-Medical.

Постоянный кашель является характерным симптомом легочного туберкулеза и важным фактором передачи инфекции: во время кашля люди с легочной формой болезни выделяют бактерии в воздух, откуда их могут вдохнуть другие люди.

Как PGL влияет на нервные клетки

PGL вырабатывают отдельные штаммы Mycobacterium tuberculosis, в частности HN878, который связывают с высокой вирулентностью и способностью к передаче. Ученые проверили действие молекулы на сенсорных нервных клетках, выделенных у мышей и человеческих доноров. PGL активировал клетки обоих видов, а также изменял электрическое состояние человеческих нервных клеток, делая их более чувствительными к стимуляции.

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Исследователь Майкл Шайло пояснил, что повышенная возбудимость сенсорных нервов может сделать даже безвредные раздражители в дыхательных путях более вероятными триггерами кашля. Сочетание PGL с сульфолипидом-1 — другой молекулой бактерий туберкулеза, которую команда изучала ранее, — вызывало более сильную активацию нервных клеток, чем каждое из веществ по отдельности. В доклинических моделях аэрозольного PGL также было достаточно, чтобы вызвать кашель.

Возможная мишень для лечения

Исследователи выявили признаки того, что PGL стимулирует высвобождение АТФ. Эта молекула не только обеспечивает клетки энергией, но и может действовать как внешний сигнал. АТФ активирует рецепторы P2X3 на чувствительных нервах, участвующие в формировании сигналов кашля.

Когда нервные клетки обрабатывали гефапиксантом — препаратом, блокирующим рецепторы P2X3, — их реакция на PGL существенно снижалась. Гефапиксант одобрен в Европейском Союзе для взрослых с рефрактерным или необъяснимым хроническим кашлем. По словам авторов, результат дает основания проверить препараты такого типа для облегчения кашля, связанного с туберкулезом, вместе с антибиотиками.

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