Исследователи из The Jackson Laboratory при изучении сердец молодых и старых мышей установили, что признаки связанного со старением воспаления и фиброза наиболее выражены вблизи аортальных клапанов и корня аорты. Ранее исследования старения сердца в основном были сосредоточены на сердечной мышце, в частности на левом желудочке, сообщает ScienceDaily.

Воспаление сосредоточено не в мышце

Результаты работы, опубликованной в журнале Aging Cell, показали, что возрастные изменения распределяются в сердце неравномерно. Учёные проанализировали тысячи отдельных клеток и определили их расположение в органе. Наиболее сильные сигналы воспаления и рубцевания обнаружили вокруг клапанов и корня аорты.

У старших мышей макрофаги — иммунные клетки, регулирующие воспалительные реакции, — активнее экспрессировали гены, связанные с воспалением и перестройкой тканей. Фибробласты, которые производят и поддерживают соединительную ткань, чаще имели молекулярные признаки фиброза. Исследователи считают, что изменения во взаимодействии этих клеток могут влиять на состояние прилегающей сердечной мышцы.

Маркеры старения нашли и у молодых мышей

Команда также обнаружила, что часть молекулярных маркеров, которые обычно связывают с клеточным старением, уже присутствовала в молодых сердцах мышей. По мнению авторов, одни лишь такие маркеры не могут надёжно подтвердить переход клетки в состояние сенесценции: их значение может зависеть от локализации и состояния окружающей ткани.

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Среди генов, активность которых возрастала с возрастом в тех же участках, исследователи назвали Ccl8, связанный с передачей воспалительных сигналов, и Cdkn1a, также известный как p21. Последний часто используют в качестве индикатора клеточного старения.

Различия между самцами и самками

Молекулярные изменения в сердцах самцов и самок мышей также различались. У самцов возрастные изменения фибробластов были теснее связаны с процессами фиброза, тогда как у самок — с путями развития сердца и выработки белков. В то же время исследование не устанавливает различий в работе сердца или риске заболеваний.

Авторы сопоставили результаты с ранее опубликованными данными о человеческих сердцах и выявили у обоих видов несколько общих процессов, в частности механизмы ответа на клеточный стресс. Работа не предлагает нового лечения, однако может помочь направить дальнейшие исследования возрастных изменений сердца и взаимодействия иммунных клеток с фибробластами.

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