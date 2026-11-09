В Чикаго, США, представили результаты рандомизированного контролируемого исследования, которое не выявило улучшения выживаемости после внезапной остановки сердца, несмотря на обучение диспетчеров 911, работников экстренных служб и потенциальных очевидцев оказанию помощи. Результаты обсудили на научной сессии Американской кардиологической ассоциации и одновременно опубликовали в журнале New England Journal of Medicine, сообщает STAT News.

Результат испытания

Предыдущие наблюдательные исследования указывали, что более широкое и комплексное обучение населения может быть полезным. Оно охватывает подготовку диспетчеров 911, служб экстренного реагирования и людей, которые могут стать очевидцами внезапной остановки сердца. Однако новое испытание не подтвердило, что такой подход уже повышает выживаемость. Исследователи в то же время не исключают, что для проявления возможного эффекта может потребоваться больше времени.

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Почему скорость оказания помощи критична

По данным издания, в 2026 году внегоспитальная внезапная остановка сердца в США может произойти примерно у 350 тысяч человек. Это не то же самое, что сердечный приступ, и выживает лишь около одного человека из десяти. Сердечно-легочная реанимация и дефибрилляция могут спасти жизнь и сохранить функции мозга, однако очевидцы или экстренные службы должны начать действовать немедленно. Шансы на выживание снижаются на 10% за каждую минуту без сердечно-легочной реанимации. В качестве возможного ориентира исследователи упомянули Данию, где действуют требования к обучению СЛР.

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