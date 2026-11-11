Президент Польши Кароль Навроцкий во время торжеств по случаю Национального дня независимости на площади Пилсудского в Варшаве призвал к совместным усилиям по восстановлению Конституционного трибунала, сообщает Polsat News.

Призыв относительно трибунала

Навроцкий заявил, что польский народ заслуживает свободного Конституционного трибунала — свободного от полицейских кордонов и политиков. Он выразил уверенность, что в ближайшие годы, месяцы или недели учреждение можно оздоровить и вернуть свободным гражданам.

Президент добавил, что трибунал должен служить государству и конституции, а не очередным парламентским большинствам и политическим партиям. Он обратился к премьер-министрам и маршалкам с призывом совместно работать над его восстановлением.

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Заявление о финансах

Во время выступления Навроцкий также поблагодарил Войско Польское, представителей служб и сотрудников Национальной налоговой администрации. Он отметил, что его жена, первая леди, ранее работала в этой структуре.

Отдельно президент обратился к министру финансов Анджею Доманьскому. Навроцкий связал с его работой, по его мнению, неудачные решения и плохую ситуацию в польских государственных финансах, одновременно подчеркнув, что это не касается работы сотрудников и должностных лиц налоговой администрации.

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