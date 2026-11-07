NBA расширяет круглогодичное присутствие в Мексике через молодежные программы, подготовку тренеров, локализованный цифровой контент и мероприятия для болельщиков. В то же время появление мексиканской франшизы не входит в ближайшие планы лиги, сообщает Channel NewsAsia.

Руководитель операций NBA в Латинской Америке и Канаде Рауль Саррага назвал Мексику одним из главных приоритетов лиги из-за растущей популярности баскетбола. По его словам, в стране насчитывается около 30 млн поклонников NBA — более чем вдвое больше, чем 12–14 лет назад.

Аудитория и матчи

По данным лиги, в прошлом сезоне 21,6 млн уникальных болельщиков в Мексике смотрели прямые трансляции матчей NBA через стриминговые платформы. На ориентированные на Мексику аккаунты NBA в социальных сетях подписаны более 8 млн пользователей, а цифровой контент обеспечивает около 200 млн взаимодействий в год.

«Денвер Наггетс» и «Индиана Пэйсерс» должны провести матч регулярного сезона на арене Arena CDMX в Мехико. Это будет 35-я игра NBA в Мексике с 1992 года — больше, чем в любой другой стране за пределами США и Канады.

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Лига стремится не ограничиваться ежегодными матчами в столице. Среди инициатив — молодежные тренировки, программы для тренеров, интерактивное мероприятие для болельщиков NBA House и развитие локального контента. Постоянным присутствием NBA в стране также является клуб «Мехико-Сити Капитанес» — первая команда NBA G League, базирующаяся за пределами США и Канады.

Вопрос будущей франшизы

Интерес к баскетболу в стране также вырос после того, как новичок «Мемфиса» Карим Лопес стал первым уроженцем Мексики, выбранным в первом раунде драфта NBA. Саррага отметил, что программы Jr. NBA, тренерские инициативы и «Капитанес» могут помочь игрокам развиваться и стремиться попасть в NBA.

В то же время Совет управляющих NBA в марте разрешил формально изучить возможность расширения лиги в Лас-Вегас и Сиэтл. Комиссар NBA Адам Сильвер заявлял, что лига надеется до конца 2026 года решить, добавлять ли одну или две команды. По словам Сарраги, Мексика располагает инфраструктурой, аудиторией, деловой активностью и динамикой для франшизы, но не является частью этого ближайшего процесса.

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