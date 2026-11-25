Национальная баскетбольная ассоциация США планирует привлечь не менее 10 млрд евро для строительства новых и модернизации существующих баскетбольных арен и прилегающих развлекательных кварталов в Европе. Инициатива связана с подготовкой НБА к запуску новой европейской лиги совместно с Международной федерацией баскетбола в 2027 году, сообщает Channel NewsAsia.

Инвесторы и отдельная программа

К программе планируют привлечь Apollo Sports Capital, Ares Management, принадлежащую KKR компанию Arctos, Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street и Stonepeak. НБА подчеркнула, что этот проект является отдельным от процесса отбора инвесторов, которые смогут владеть командами будущего европейского соревнования.

Цель программы — предоставить потенциальным клубам и группам владельцев доступ к долгосрочному капиталу, а также использовать опыт НБА в создании современных спортивных объектов. Лига ведёт переговоры с потенциальными владельцами клубов и партнёрами относительно континентального турнира, который будет работать вместе с ФИБА.

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Арены как круглогодичные площадки

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что современные арены и связанные с ними девелоперские проекты могут укрепить бизнес клубов и улучшить впечатления зрителей. По данным НБА, во многих крупных городах Европы не хватает крытых арен с вместимостью, инфраструктурой для гостей и медиинфраструктурой, привычными для профессионального спорта Северной Америки.

В зависимости от местных условий проекты могут включать не только арены, но и жильё, офисы, рестораны, магазины и общественные пространства. Площадки планируют использовать в течение всего года для баскетбола, концертов и других мероприятий. НБА ожидает, что совокупные капитальные обязательства со временем превысят 10 млрд евро по мере присоединения к инициативе новых инвесторов.

Исследование The Sports Consultancy, на которое ссылается НБА, оценивает потенциальный валовой вклад новой лиги в экономику Европы более чем в 24 млрд евро за первое десятилетие. Оно также прогнозирует почти 15 тыс. рабочих мест в пересчёте на полную занятость ежегодно и около 70 млн зрителей.

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