Хакеры на этой неделе взломали систему Министерства сельского хозяйства США, которую ведомство использует для отправки выплат фермерам. Как сообщает Channel NewsAsia, Reuters со ссылкой на NBC News пишет, что об инциденте рассказали два бывших чиновника министерства, осведомлённые о ситуации.

Сообщение для сотрудников

По словам бывших чиновников, Министерство сельского хозяйства США уведомило своих сотрудников об инциденте в четверг. На данный момент известный масштаб проникновения ограничивается базой данных, используемой для выплат фермерам.

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Риск доступа к другим данным

Собеседники NBC News предупредили, что скомпрометированная система потенциально может открыть доступ к более чувствительной информации. Среди таких данных они назвали сведения о безопасности пищевых продуктов и исследования заболеваний, передающихся от животных.

Кто стоит за кибератакой, пока неизвестно. Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры переадресовало вопросы об инциденте в Министерство сельского хозяйства. Ведомство не предоставило немедленного комментария в ответ на запрос журналистов.

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