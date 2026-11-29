Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявил, что телеканал NBC больше не будет транслировать рекламу с критикой американской военной помощи Израилю. Как сообщает UPI, ролик показали во время специального выпуска Saturday Night Live ко Дню благодарения, после чего его раскритиковали еврейские общественные организации.

Ролик Every Three Seconds

30-секундный ролик Every Three Seconds, вышедший в эфир в среду, профинансировала пропалестинская организация Institute for Middle East Understanding Policy Project. В видео сопоставлены кадры американской девочки, собирающей 400 долларов на велосипед, и палестинской девочки, потерявшей ногу в результате израильских авиаударов в Газе.

Закадровый голос в ролике утверждает, что правительство США каждые три секунды направляет Израилю 400 долларов средств налогоплательщиков. Карр написал в социальной сети X, что NBC снимет рекламу с эфира и больше не будет ее транслировать. Он добавил, что ролик широко описывали как антисемитский, однако не уточнил, вмешивалась ли Федеральная комиссия по связи в решение телеканала.

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Цель кампании и реакция

Организация заявила, что реклама призвана мобилизовать сопротивление возможному новому соглашению США и Израиля о военной помощи. Действующее десятилетнее соглашение на 38 миллиардов долларов истекает в 2028 году. Организация сослалась на сообщения израильских СМИ, согласно которым администрация Трампа может заключить новое пятилетнее соглашение с сопоставимым или большим годовым объемом помощи.

Исполнительный директор IMEU Маргарет ДеРеус заявила Semafor, что американцы должны знать, на что тратятся их деньги. Генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт осудил показ ролика на NBC, обвинив рекламу в демонизации Израиля и искажении данных об использовании средств американских налогоплательщиков.

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