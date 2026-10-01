В Нигерии Нигерийский демократический конгресс (NDC) заявил, что около 80% его кандидатов на выборах 2027 года не смогли оплатить формы для выражения заинтересованности в выдвижении. Партия выдала им эти формы бесплатно, сообщает Premium Times.

Объяснение NDC

Представитель NDC Оса Директор заявил, что кандидаты не могли приобрести формы из-за высокого уровня бедности, голода и нужды в стране. По его словам, это также повлияло на финансовые возможности партии.

Директор возложил ответственность за бедность и голод на правящий Всепрогрессивный конгресс (APC) и его экономическую политику. Представитель не уточнил, кто именно из кандидатов NDC получил формы бесплатно.

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Отчётность и кампания

По словам представителя, национальный казначей NDC Джон Одеи должен обнародовать и представить финансовый отчёт партии в понедельник во время третьего заседания Национального исполнительного комитета NDC в Абудже.

На этом же заседании партия планирует представить Национальный совет кампании. В него должны войти структуры для президентской кампании, выборов в Национальную ассамблею, губернаторских выборов и выборов в законодательные органы штатов. Кандидатам также должны вручить сертификаты для соответствующих должностей. Национальный представитель APC Феликс Морка не ответил на запросы Premium Times относительно обвинений NDC.

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