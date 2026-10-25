Национальное агентство Нигерии по борьбе с наркотиками (NDLEA) сообщило о задержании в Лагосе гражданки Южно-Африканской Республики, в багаже которой, по данным ведомства, обнаружили 36,65 кг кокаина. Как сообщает Premium Times Nigeria, задержание произошло в международном аэропорту Мурталы Мухаммеда.

Кокаин в двух чемоданах

По версии NDLEA, женщину задержали 7 октября в зале вылета, когда она готовилась сесть на рейс Qatar Airways в ЮАР с пересадкой в Дохе. Во время досмотра двух чемоданов правоохранители якобы нашли 30 брикетов кокаина общим весом 36,65 кг.

В агентстве заявили, что наркотики были обмотаны клейкой лентой, распределены по семи пакетам и замаскированы сушеным перцем. По данным NDLEA, задержанная также назвала двух человек, предположительно причастных к перевозке: человека в США и автодилера из Лагоса.

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Задержание автодилера

Агентство сообщило, что 14 октября задержало 46-летнего Ученну Виктора Умуннакве, которого назвало автодилером. По версии NDLEA, он встретил женщину в аэропорту и организовал ее проживание в отелях Santiago Hotel в Амуо-Одофине и Cynarisso Hotel возле аэропорта перед запланированным вылетом. Издание отмечает, что мужчина якобы признал эти обстоятельства.

В отдельной операции 21 октября в аэропорту Лагоса задержали 62-летнюю Анетор Глорию Убрионг, риелторку из Ричмонда, штат Техас, имеющую паспорта Нигерии и США. NDLEA утверждает, что в одном из ее зарегистрированных чемоданов нашли 18 упаковок каннабиса, известного как Loud, весом 9,45 кг. По данным агентства, вещество спрятали в коробке, обернутой подарочной бумагой.

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