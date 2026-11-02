Серия опасных гроз в понедельник засыпала градом населенные пункты на юго-востоке австралийского штата Квинсленд. В Мэриборо после непогоды град большими скоплениями покрыл дорогу, сообщает ABC News.

Ливни и град в Квинсленде

Бюро метеорологии выпустило несколько предупреждений об очень опасных и сильных грозах для территории от районов к северу от Мэриборо до севера Нового Южного Уэльса. В Курое, на Саншайн-Кост, за 30 минут зарегистрировали более 50 миллиметров осадков.

Житель Херви-Бей по имени Майкл рассказал радиостанции ABC 612, что во время грозы его газон перед домом был покрыт градом, напоминавшим мячи для гольфа. По его словам, из-за града не было видно травы, а двор выглядел так, будто там выпал снег.

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Предупреждения на вторник

По состоянию на 21:00 предупреждение о сильной грозе оставалось в силе для частей регионов Центральное нагорье и угольные районы, Уайд-Бей и Бернетт, а также Дарлинг-Даунс и Гранитный пояс.

Бюро метеорологии прогнозирует дальнейшую экстремальную погоду для значительной части юго-востока Квинсленда во вторник. Синоптики предупредили, что очень опасные грозовые ячейки могут вызвать один или два кратковременных торнадо. Старший синоптик Ангус Хайнс заявил, что непогода может нанести значительный ущерб, в том числе из-за крупного града, повреждений от ветра и внезапных подтоплений.

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