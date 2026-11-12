Сильные ливни и ветер со скоростью до 90 км/ч второй день подряд бушуют на западе Италии. Больше всего от непогоды пострадали регионы Лигурия и Тоскана: стихия повалила деревья, вызвала оползни, подтопления и перекрытия дорог. По прогнозу, неблагоприятные погодные условия продлятся до субботы, сообщает ANSA English.

Ущерб для бизнеса

В отделении торговой ассоциации Confcommercio в Ла-Специи заявили, что вода и грязь проникли в десятки магазинов, ремесленных мастерских и складов. Это нанесло значительный ущерб товарам, мебели, технике и инженерным системам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спасательные работы и закрытие школ

Из-за непогоды пожарные совершили сотни выездов. В частности, ночью они спасли 60 работников, оказавшихся заблокированными в затопленных зданиях.

Школы в лигурийской провинции Ла-Специя не будут работать в пятницу второй день подряд. Критической остается ситуация и в тосканской провинции Масса-Каррара, сообщила местная префектура.

Читай нас в