Непогода в воскресенье нарушила авиасообщение в Непале: аэропорты Бхаратпур, Сурхет и Бхайрахава прекратили работу, а два международных рейса, направлявшихся в Катманду, перенаправили в Индию. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Рейсы перенаправили в Калькутту и Лакхнау

По состоянию на 09:00 три аэропорта оставались закрытыми из-за неблагоприятных погодных условий на маршрутах взлета и посадки. В субботу вечером рейс Thai Airways из Бангкока, который должен был прибыть в Катманду в 23:25, перенаправили в Калькутту. Самолет не вернулся в Непал к утру воскресенья.

Рейс Air India из Дели, запланированный к прибытию в Катманду в 00:25, направили в Лакхнау. Самолет также не вернулся в Непал к утру. В то же время аэропорт Лукла, который не работал в пятницу и субботу из-за непогоды, в воскресенье возобновил работу.

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Низкая облачность в Катманду

В международном аэропорту Трибхуван в Катманду погодные условия также осложняли взлеты и посадки. Обзорный горный рейс Shree Airlines был вынужден уйти на второй круг, а два самолета Buddha Air выполнили неудачные заходы на посадку.

По словам представителя аэропорта Санджая Кумара, видимость снизилась с 4 000 до 3 000 метров, а нижняя граница облачности составляла 500 футов. Он отметил, что посадки могут усложняться, когда этот показатель опускается ниже 1 500 футов. Рейсы выполнялись по правилам полетов по приборам, а международные рейсы должны были выдерживать интервалы от 10 до 12 минут.

На воскресенье в аэропорту Катманду были запланированы 144 внутренних авиадвижения и около 100 международных рейсов.

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