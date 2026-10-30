Коронер Австралийской столичной территории Лусинда Уилсон установила, что ненадлежащий надзор в тюрьме Alexander Maconochie Centre в Канберре, Австралия, способствовал смерти в результате самоубийства 34-летнего Джастина Джеймса Корди. О выводах коронера сообщило ABC News.

Корди умер 26 февраля 2023 года — через два дня после задержания полицией Австралийской столичной территории и через пять дней после освобождения из тюрьмы. Накануне задержания полиция получала информацию о его суицидальных мыслях и опасениях относительно возможного возвращения в тюрьму. Ранее, в 2020 году, он уже пытался покончить с собой под стражей.

Проверки камер

Корди перевели в Alexander Maconochie Centre 25 февраля 2023 года после слушания в суде Австралийской столичной территории. Коронер пришла к выводу, что у него был доступ к предметам, которые он использовал для самоубийства, а надлежащее наблюдение могло бы выявить его подготовку и позволить вмешаться.

На записях камер наблюдения видно, как сотрудник в 11:40 заглянул в камеру через заслонку в двери, но не открыл ее. До 13:03 других проверок на видео не зафиксировали, хотя в форме наблюдения была указана проверка в полдень. Уилсон рекомендовала изменить процедуры осмотра камер, в частности обязать работников заходить внутрь во время визуальной проверки. Она также посоветовала проводить и документировать выборочные проверки систем хранения и учета уборочного оборудования.

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Замечания к действиям полиции и суда

Расследование также касалось пребывания Корди под стражей полиции после задержания 24 февраля. Его задержали по подозрению в угоне автомобиля и бегстве от полиции, во время которого правоохранители применили электрошокер. Информацию о его психическом состоянии не передали офицерам, проводившим задержание, а о нанесенных им самому себе травмах не сообщили парамедикам и работникам больницы.

Коронер назвала отдельные аспекты оказания помощи во время пребывания под стражей полиции не соответствующими надлежащим стандартам и вызывающими обеспокоенность в отношении общественной безопасности. В то же время она установила, что эти недостатки не способствовали смерти Корди. Уилсон рекомендовала предоставить полицейским письменные инструкции и провести обучение по оценке физического и психического состояния задержанных, передаче информации и обеспечению медицинского осмотра.

Отдельно коронер обратила внимание на отсутствие работы по субботам службы оценки психического здоровья и взаимодействия с судом, которая консультирует Суд магистратов Австралийской столичной территории в будние дни. Она рекомендовала Canberra Health Services обеспечить работу этой службы во все дни, когда проводятся слушания по вопросу залога, включая выходные и государственные праздники.

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