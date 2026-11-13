Правительство Непала готовит четвертую поправку к Правилам землепользования 2022 года, чтобы временно смягчить ограничения на раздел земельных участков в местных административных единицах, где не завершена классификация земель. Сейчас такие операции приостановлены в 333 единицах. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Министерство управления земельными ресурсами, кооперативов, федеральных дел и общего управления уже передало проект изменений на согласование в Министерство финансов. После получения согласия документ должны направить в Министерство права, а в силу он вступит только после одобрения Кабинетом министров.

Классификацию завершили 420 единиц

По данным земельного министерства, землю по установленным категориям классифицировали лишь 420 из 753 местных административных единиц страны. Закон о землепользовании 2019 года обязывает местные органы власти создавать советы по вопросам землепользования и проводить классификацию на основе карт и данных, предоставленных государством.

Правила предусматривают классификацию земель по 10 категориям, среди которых сельскохозяйственные, жилые, промышленные, лесные, коммерческие территории, а также территории для добычи полезных ископаемых. В местностях без завершенной классификации ограничили операции по разделу частей участков. В то же время разрешены сделки с целыми участками, раздел наследства, передача наследственных прав, операции по решениям суда и удаление записей из земельного реестра.

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Нехватка средств и технических специалистов

Правительство уже неоднократно продлевало сроки и временно смягчало ограничения, однако после окончания отсрочек запреты возвращались. В сентябре 2024 года земельные административные услуги, в том числе раздел участков, остановили в 620 местных административных единицах, поскольку классификацию тогда завершили лишь 133 из них.

Президент Ассоциации муниципалитетов Непала Бхим Прасад Дхунгана заявил, что многим муниципалитетам не хватает средств и технического персонала. По его словам, классификация земель стоит как минимум от 1,5 млн до 2 млн непальских рупий, а достаточного финансирования от федеральных и провинциальных властей местные органы не получили.

Ограничения затронули девелоперов и владельцев земли, которым необходимо продать часть участка для покрытия неотложных расходов. Президент Федерации развития земельного и жилищного строительства Непала Бишну Гхимире отметил, что от остановки операций больше всего страдают отдельные землевладельцы.

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