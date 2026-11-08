Непал и Бутан предложили добавить в повестку климатического саммита COP31 в Анталье, Турция, отдельный пункт о горных регионах и изменении климата. Инициатива под названием «Потепление на 1,5°C в горах» должна закрепить рассмотрение горной проблематики в официальном процессе Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает Climate Home News.

В представлении президентству COP31 и руководству секретариата ООН по изменению климата Непал предложил проводить научную оценку рисков, связанных с превышением предела потепления в 1,5°C, ежегодный диалог высокого уровня и создать отдельную рабочую программу. Страна также стремится улучшить доступ горных государств к климатическому финансированию.

Риски для Гималаев

Руководитель подразделения по управлению изменением климата Министерства сельского хозяйства, лесов и окружающей среды Непала Махешвар Дхакал заявил, что страны Гималаев сталкиваются с общими угрозами, в частности с разрушением ледников и наводнениями из-за прорывов ледниковых озер. По его словам, Непал пытается объединить гималайские страны вокруг этой инициативы.

В конце августа обвал ледникового склона на границе с Тибетом вызвал поток воды и обломков по реке Бхоте-Коши. Согласно правительственной оценке потребностей, в результате стихии более 6 тысяч человек погибли или пропали без вести, а физические и экономические потери оценены в 2,7 млрд долларов. По оценке властей, на восстановление и реконструкцию потребуется около 4,8 млрд долларов.

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Финансирование восстановления

Непалу предварительно выделили 21,6 млн долларов из нового Фонда ООН по реагированию на потери и ущерб для помощи после катастрофы на Бхоте-Коши. Дхакал подчеркнул, что эта сумма составляет лишь незначительную часть потребностей страны.

Власти Непала также хотят вынести на международный уровень вопрос о кредитах на проекты развития, которые разрушают климатические бедствия. В качестве примера Дхакал привел проект питьевого водоснабжения Меламчи, получивший 312 млн долларов от Азиатского банка развития и разрушенный крупным наводнением в 2021 году. Последняя катастрофа на Бхоте-Коши, по его словам, уничтожила 12 гидроэнергетических объектов и солнечные энергетические системы.

Будет ли предложение Непала и Бутана рассмотрено при открытии COP31, пока не определено: правительства и сопредседатели саммита продолжают консультации.

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