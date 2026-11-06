Непал отказался от гуманитарной помощи Латвии — LSM English

6 ноября правительство Латвии отменило решение о предоставлении гуманитарной помощи Непалу после того, как непальские власти пришли к выводу, что эта поддержка им больше не нужна. Речь шла о грузе, подготовленном после разрушительных наводнений в Непале в конце августа.

Что планировали передать

Как сообщает LSM English, 9 сентября правительство Латвии одобрило передачу Непалу 6 тысяч одеял и 50 спасательных шлемов. Помощь планировалось предоставить из государственных материальных резервов по запросу Непала.

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Груз готовили Служба неотложной медицинской помощи Латвии и Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Государственным агентством обеспечения. Пока латвийские власти искали подходящий и экономически целесообразный способ транспортировки, непальская сторона после оценки ситуации решила, что помощь Латвии больше не нужна.

Груз вернут в резерв

Одеяла и спасательные шлемы вернут в государственные материальные резервы Латвии. В сентябре правительство страны также решило перечислить 100 тысяч евро на счет специально созданного премьер-министром Непала фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

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