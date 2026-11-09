Оператор энергосистемы Соединенного Королевства National Energy System Operator (Neso) объявил редкий запрос на дополнительные объемы электроэнергии из-за прогноза низкой выработки ветровой энергии в Европе. В воскресенье вечером Neso сообщил о нехватке почти 1 400 МВт в резерве мощности между 6:00 и 11:00 в понедельник.

Как сообщает The Guardian, оператору необходимо было найти около 800 МВт дополнительной генерации в течение восьми часов до проверки баланса, запланированной на 4:00. Это примерно соответствует мощности газовой электростанции среднего размера.

Дефицит резерва сократился

После предрассветной проверки Neso опубликовал второе сообщение о резервах электроэнергии. В нем указано, что запрос к рынку позволил сократить ожидаемую нехватку до 500 МВт. Дополнительная резервная мощность не понадобилась, однако Neso мог обратиться к электростанциям с просьбой вырабатывать больше электроэнергии между 8:00 и 11:00.

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Оператор также планировал еще раз пересмотреть баланс системы в 7:30. Ранее такие сообщения обычно выпускались холодными зимними вечерами, когда потребление электроэнергии часто достигает самого высокого уровня за год.

Риска отключений нет

Представитель Neso назвал сообщение стандартной предупредительной мерой, которая дает рынку возможность предложить дополнительные генерирующие мощности. По его словам, это не предупреждение об отключениях: риска для снабжения потребителей электроэнергией нет, а энергосистема Великобритании остается надежной.

Сообщение было опубликовано при отсутствии ограничений в сети, из-за которых электростанции или ветровые установки могли бы быть недоступны. В то же время, по прогнозу, Соединенное Королевство должно было экспортировать электроэнергию в Европу. Издание отмечает, что ситуация могла быть связана со слабыми ветрами в Европе, которые в конце прошлой недели сократили производство возобновляемой энергии на континенте.

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