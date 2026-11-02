Судно подверглось удару неизвестного снаряда у побережья Омана, в результате чего в его правом борту образовалось отверстие. Инцидент произошел в девяти морских милях к северо-востоку от Лимы в Омане в 20:20 по Гринвичу в воскресенье.

Сообщение UKMTO

Об инциденте сообщило Anadolu Agency со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным агентства, капитан судна сообщил о попадании неизвестного снаряда, которое повредило правый борт.

UKMTO не назвало судно и не указало, кто мог быть ответственным за удар. В сообщении также не уточняется тип снаряда.

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Состояние экипажа и расследование

По информации UKMTO, судно и его экипаж находятся в безопасности. Воздействия на окружающую среду после инцидента не зафиксировано.

Власти расследуют обстоятельства происшествия. UKMTO посоветовало судам, проходящим через этот район, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

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