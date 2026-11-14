Компания New Regency подала иск в споре с режиссером Майклом Манном об авторских правах на сценарий фильма Heat, вышедшего в 1995 году. Компания просит признать недействительными уведомления Манна о прекращении передачи прав, с помощью которых он стремится вернуть авторские права на свой сценарий, сообщает Variety.

Позиции сторон

В начале года адвокаты Манна направили уведомления о прекращении передачи прав, сославшись на предусмотренное законом право авторов вернуть права через 35 лет. Представитель режиссера заявил, что команда Манна будет решительно защищать его законные права в соответствии с законом об авторском праве.

По словам представителя Манна, спор касается его оригинальных сценарных работ 1980-х годов, которые позднее стали основой для Heat. Режиссер разрабатывал персонажей и сюжет будущего фильма более двух десятилетий, начиная с 1970-х годов.

New Regency утверждает в иске, что сценарий был создан как работа по заказу, поэтому механизм прекращения передачи авторских прав к нему не применяется. Компания также заявляет, что действия Манна создают неопределенность относительно ее прав на оригинальный фильм.

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Соглашения и продолжение

Согласно иску, Warner Bros. получила права на сценарий Heat в 1994 году по соглашению с компанией Манна. New Regency настаивает, что это соглашение прямо определяло сценарий как работу по заказу, а не как передачу прав, которую можно прекратить.

В иске также отмечается, что первоначально представители Манна ссылались на якобы устную договоренность 1988 года о передаче прав его компаниям. Позднее были поданы еще два уведомления, ссылавшиеся на другие соглашения; New Regency считает их недействительными.

Спор не должен повлиять на производство Heat 2. Warner Bros. сначала планировала заниматься продолжением, но в прошлом году отказалась от проекта, после чего его приобрела Amazon MGM Studios. Представитель Манна уточнил, что съемки Heat 2 должны начаться 19 января.

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