Гонконгский застройщик New World Development предложил провести эмиссию акций с преимущественным правом приобретения для действующих акционеров, рассчитывая привлечь около 24,9 млрд гонконгских долларов, или $3,17 млрд. Компания планирует направить средства на сокращение долга и укрепление ликвидности в условиях жёсткого кредитования и слабого рынка недвижимости.

Как сообщает Channel NewsAsia, опубликовавшее сообщение Reuters, акционерам предложат 11 новых акций за каждую имеющуюся акцию по цене 0,90 гонконгского доллара за акцию. Это на 26,9% ниже теоретической цены акций после эмиссии — 1,23 гонконгского доллара — и на 81,5% ниже последней цены закрытия торгов.

Поддержка контролирующего акционера

Контролирующий акционер Chow Tai Fook Enterprises, которому принадлежит около 45,3% New World Development, обязался реализовать весь свой объём прав на приобретение акций и полностью гарантировать выкуп акций, которые не приобретут другие акционеры. Максимальный объём его обязательств составит примерно 18,7 млрд гонконгских долларов.

В Chow Tai Fook Enterprises заявили, что поддерживают возобновление выплаты дивидендов New World Development, когда это позволят финансовые результаты и ликвидность компании.

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Планы сокращения долга

Около 34% поступлений New World Development планирует использовать для досрочного погашения 10% банковских кредитов на общую сумму примерно 82 млрд гонконгских долларов. Срок погашения оставшихся 90% этих займов компания намерена продлить на два года.

Ещё примерно треть привлечённых средств направят на выплату долгов, в том числе старших облигаций и отсроченных выплат по бессрочным ценным бумагам. После эмиссии соотношение чистого долга к совокупному капиталу, как ожидается, снизится с 68,3% до 48,3%.

До конца 2031 года застройщик стремится сократить общий долг на 40–50 млрд гонконгских долларов — до 93–103 млрд. Торги акциями New World Development должны возобновиться в понедельник после приостановки торгов в пятницу перед объявлением об эмиссии.

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