В Великобритании независимый обзор установил, что лондонская Метрополитенская полиция не сразу осознала масштаб обеспокоенности еврейских жителей города безопасностью после атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Как сообщает Jerusalem Post, в отчете Fairfield Independent Review отмечается, что нападение на синагогу Heaton Park в Манчестере в октябре 2025 года стало переломным моментом в подходе полиции.

Опасения общины

Еврейские организации сообщили авторам обзора, что после октября 2023 года неоднократно предупреждали полицию об изменении уровня угроз и просили усилить защиту. В частности, они призывали пересмотреть подход к маршам в центре Лондона, которые, по мнению части евреев, делали город небезопасным. Представители общины считали, что реакция полиции была, но недостаточно полной.

В отчете также отмечается, что после 7 октября количество антисемитских преступлений на почве ненависти резко выросло: фиксировались физические нападения, угрозы убийством в интернете, вандализм и атаки на еврейские магазины и школы. В то же время на полицию оказывали давление сторонники пропалестинских протестов, требовавшие защиты своего законного права на демонстрации.

Усиление мер безопасности

После нападения на верующих возле синагоги Heaton Park в районе Крампсолл в Манчестере лондонская Метрополитенская полиция усилила контакты с еврейскими общинами и увеличила видимое присутствие патрулей в районах, где проживают евреи. Во время этого нападения злоумышленник наехал автомобилем на людей и нанес им ножевые ранения, в результате чего погибли двое мужчин; полиция застрелила нападавшего.

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Обзор описывает расширенные меры полиции: совместное патрулирование местными подразделениями, патрули защитной безопасности, специализированные контртеррористические меры, отдельную работу по расследованию преступлений на почве ненависти и координацию с другими полицейскими силами страны. Несмотря на это, в марте и несколько раз в апреле произошли поджоги еврейских объектов, а 29 апреля мужчина нанес ножевые ранения одному мужчине в Саутуарке и двум мужчинам в синагоге в Голдерс-Грине.

Доверие к местной полиции

Данные опроса общественного мнения Управления мэра по вопросам полиции и преступности показали, что еврейские лондонцы все больше обеспокоены преступлениями на почве ненависти и хуже оценивают работу местной полиции. Доля представителей этой общины, считающих преступления на почве ненависти проблемой в своем районе, на 22% выше общелондонского показателя.

Лондонская полиция заявила, что принимает рекомендации обзора для следующего этапа реформ. Ведомство также сообщило, что в июле запустило новые группы защиты общин на северо-западе Лондона, которые должны обеспечить более заметное, последовательное и основанное на разведданных патрулирование.

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