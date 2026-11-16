Независимую депутатку Хейнс выписали из больницы — The Guardian

В Австралии независимую депутатку федерального парламента Хелен Хейнс выписали из больницы The Alfred в Мельбурне почти через месяц после предполагаемого нападения. Нападение произошло возле ее избирательного офиса в региональной части штата Виктория; после инцидента она лишилась обеих ног.

Выписка из больницы

Больница The Alfred подтвердила выписку в понедельник, но не предоставила дополнительных подробностей. Как сообщает The Guardian, в офис Хейнс обратились за комментарием.

Хейнс представляет в федеральном парламенте избирательный округ Инди в штате Виктория. До выписки она находилась в критическом, но стабильном состоянии.

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Расследование инцидента

По данным издания, 19 октября в Вангаратте Хейнс сбил автомобиль. Вангаратта находится в региональной части штата Виктория.

По делу обвинения предъявили 43-летнему мужчине. Расследование инцидента продолжается.

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