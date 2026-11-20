Национальная футбольная лига отстранила ресивера «Лос-Анджелес Рэмс» Пуку Накуа на три матча за нарушение политики личного поведения. На момент принятия решения 25-летний игрок уже не выступал из-за травм колена и пальца ноги, сообщает BBC Sport.

Отстранение без зарплаты

На прошлой неделе Накуа внесли в список травмированных игроков, поэтому он должен пропустить как минимум четыре матча. Из-за дисквалификации ресивер не будет получать зарплату и потеряет 950 тысяч долларов, или около 725 тысяч фунтов стерлингов.

По данным ESPN, НФЛ предупредила Накуа, что любое дальнейшее нарушение политики личного поведения может повлечь дополнительные и более строгие дисциплинарные меры, включая исключение из лиги.

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Иск и предыдущий инцидент

В марте женщина подала против Накуа иск о нападении и побоях. По ее утверждению, в новогоднюю ночь спортсмен сделал антисемитское высказывание и укусил ее за плечо. Адвокат Накуа отрицал, что его клиент делал такое заявление, а укус назвал шутливой игрой.

За две недели до этого инцидента Накуа во время прямого эфира продемонстрировал антисемитский жест, за который позднее извинился. Незадолго до подачи иска он обратился в учреждение комплексной помощи, чтобы, по его словам, улучшить свое поведение во всех аспектах жизни, и завершил программу реабилитации до начала межсезонной программы «Рэмс» в апреле.

Накуа был выбран «Рэмс» в пятом раунде драфта 2023 года. В 51 матче НФЛ он набрал 4 906 ярдов на приемах — в среднем 96,2 ярда за игру. Нынешний сезон является последним по его контракту новичка.

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