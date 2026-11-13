Японский общественный вещатель NHK объявил 41 исполнителя 77-го новогоднего музыкального шоу Kohaku Uta Gassen, которое выйдет в эфир 31 декабря в 19:20. Среди участников — семь дебютантов: идол-группы Ae! Group, Ebidan, Monaki, Cutie Street и =LOVE, певец Аюму Имадзу и рок-группа Macaroni Empitsu. Об этом сообщает The Japan Times.

Дебютанты и возвращение артистов

Состав участников представили в телецентре NHK в токийском районе Сибуя. Macaroni Empitsu — квартет, основанный в 2012 году, — впервые выступит на Kohaku. Аюму Имадзу вошел в программу после того, как его песня Musubi в последние месяцы стала вирусным хитом в Японии.

В шоу вернутся L’Arc-en-Ciel, которые отмечают 35-летие группы и в последний раз участвовали в программе в 2011 году. Певица Kyary Pamyu Pamyu выступит после 12-летнего перерыва, а Anri — впервые с 1996 года. В программе также заявлены T.M.Revolution, TMNetwork и Мисато Ватанабе.

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Специальное выступление и ведущие

Специальным участником станет Коси Инаба, участник рок-дуэта B’z. Он отметит 30 лет сольной карьеры исполнением композиции Touch, которая была темой освещения Netflix Japan нынешнего World Baseball Classic.

Единственным неяпонским исполнителем в нынешнем списке является южнокорейская группа Illit, которая выступит на Kohaku в третий раз. Ведущими шоу будут актеры Мана Асида, Масато Сакай и Кадзунари Ниномия, а ведущая NHK Наоко Судзуки будет выполнять обязанности конферансье в третий раз подряд.

Kohaku Uta Gassen впервые вышло в радиоэфир в 1951 году, а через два года стало телевизионной программой. Исполнителей традиционно делят на красную женскую и белую мужскую команды, а победителя определяют голосами зрителей и жюри. Тема нынешнего шоу — «Давайте двигаться вперед вместе с песней».

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