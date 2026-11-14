В Англии, Великобритания, Национальная служба здравоохранения (NHS) рискует не выполнить промежуточную цель по своевременному началу лечения рака почти для 10 тысяч пациентов к марту 2027 года. По данным The Guardian, в сентябре лечение в течение 62 дней после срочного направления или повышения срочности консультантом начали 70,7% пациентов. В августе этот показатель составлял 71,9%.

NHS поставила промежуточную цель: к марту 2027 года начинать лечение в установленный 62-дневный срок для 80% онкологических пациентов. По расчетам благотворительной организации Radiotherapy UK, для достижения этого показателя службе необходимо ежемесячно своевременно начинать лечение примерно для 24 400 человек. Сейчас этот показатель составляет около 21 500 пациентов, то есть ежемесячный дефицит достигает 2 850 человек, а совокупный — 9 490.

Различия по видам рака

Анализ также выявил значительную разницу между видами онкологических заболеваний. В течение двух месяцев лечение начали для 70,1% пациентов с раком простаты и для 68,8% пациентов с раком молочной железы. В то же время в установленный срок лечение начали для 60,9% больных раком легких, 60% пациентов с гинекологическими видами рака и 56,5% людей с раком головы и шеи.

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Заметной была и региональная разница: в Мидлендсе лечение вовремя начали для 66,6% пациентов, тогда как в Лондоне — для 77,3%.

Нехватка персонала и оборудования

Глава Radiotherapy UK и онколог Пат Прайс заявила, что правительство не выполнит цель из-за нехватки персонала и оборудования для количества пациентов, нуждающихся в помощи. Президент Королевского колледжа радиологов Стивен Харден связал опасные задержки в диагностике и лечении с хроническим дефицитом клинических радиологов и клинических онкологов, а также с замораживанием найма таких специалистов.

По подсчетам Cancer Research UK, только 55,4% пациентов с раком за последний год получили диагноз не позднее чем через 28 дней после срочного направления при целевом показателе 80%. В то же время 79,1% людей, у которых рак не подтвердился, получили ответ в установленный срок. В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения заявили, что все три стандарта онкологических услуг улучшились по сравнению с прошлым годом, однако признали необходимость дальнейших изменений.

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