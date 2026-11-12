В Великобритании NHS England удалила со своего сайта утверждение, что 137 больничных трастов получают пользу от платформы медицинских данных Palantir. Как сообщает The Guardian, это произошло после того, как 29 трастов заявили, что система у них либо еще не запущена, либо ее приложения не используются.

Список учреждений убрали

Ранее NHS England опубликовала перечень организаций, отмеченных как уже работающие с Federated Data Platform и получающие от нее пользу. Платформа с использованием искусственного интеллекта должна была помочь улучшить результаты лечения, повысить эффективность работы операционных и ускорить выписку пациентов.

После ответов 29 трастов первоначальный список больниц, по данным издания, исчез с сайта. На менее подробной странице NHS England теперь указано, что первые пользователи системы уже видят результаты, в частности сокращение административной работы, более быстрые маршруты пациентов и больше времени для ухода.

Проверка заявлений NHS England

Британский Office for Statistics Regulation изучает утверждения NHS England о масштабах использования системы. Ранее регулятор предупреждал, что у NHS не было доказательств в поддержку заявления о более чем 100 тысячах дополнительных операций благодаря Federated Data Platform.

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Министры рассматривают возможность продления контракта с Palantir стоимостью 330 млн фунтов стерлингов до 2029 года. Американскую компанию привлекли для работы с большими объемами медицинских данных, находящихся в распоряжении NHS England.

Реакция политиков и профсоюза

Лейбористский депутат Бен Коулман, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социального обеспечения, назвал ситуацию тревожной. Он заявил, что непроверенные утверждения NHS England подрывают доверие, и призвал отказаться от Palantir в пользу открытой платформы данных, для которой больничные трасты и британские технологические компании смогут создавать инструменты.

Профсоюз работников здравоохранения Unison также призвал правительство не продлевать контракт. В Palantir заявили, что прекращение соглашения означало бы ставить политику выше интересов пациентов. NHS England не ответила на запросы о комментарии.

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