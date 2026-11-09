Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало проверку 2 895 автомобилей подразделения Alphabet по беспилотному вождению — Waymo. Регулятор изучает сообщения о нарушениях безопасности дорожного движения, связанных с поведением машин при встрече со школьными автобусами, сообщает Channel NewsAsia.

Проверка обновления программного обеспечения

NHTSA выяснит, устранило ли обновление программного обеспечения, которое Waymo внедрила в рамках отзыва в декабре 2025 года, выявленный дефект. По данным регулятора, из-за него автомобили могли после первоначального замедления или остановки проезжать мимо школьного автобуса с включенными красными мигающими огнями или выдвинутым знаком остановки.

В управлении отметили, что большинство зафиксированных инцидентов произошло после ноября 2025 года, когда Waymo сообщила о завершении программного исправления для всех автомобилей, которых оно касалось.

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Отдельное расследование в Калифорнии

В рамках новой проверки NHTSA оценит достаточность примененного Waymo решения и установит причины инцидентов, произошедших после обновления.

Отдельно в январе регулятор начал расследование после того, как беспилотный автомобиль Waymo столкнулся с ребенком возле начальной школы в Санта-Монике, штат Калифорния.

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