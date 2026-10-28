В Китае петиция, которую, по сообщениям, распространяли среди студентов 14 университетов, в том числе Пекинского университета, призывает восстановить конституционные ограничения сроков полномочий президента. Taipei Times сообщает, что она распространялась в понедельник, когда начался пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Требования петиции

Документ под названием «Совместное обращение группы студентов университетов республики» сначала опубликовали на китайскоязычном сайте, но вскоре удалили. В нем требовали восстановить конституционные ограничения сроков пребывания в должности руководителей Китая и определить функции и полномочия президентской должности.

В петиции также призвали созвать национальную народную конференцию для демократических конституционных изменений, усовершенствовать механизмы выборов, надзора и отзыва должностных лиц. Отдельно в ней говорилось о защите возможностей для обсуждения общественных дел.

Отмену определенных конституцией ограничений для должностей президента и вице-президента в тексте назвали тем, что озадачило и встревожило студентов. Авторы петиции заявили, что стабильность государства должна опираться на предсказуемость институтов, а не на зависимость от одного человека.

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Реакция Тайваня

Министр Совета по делам материкового Китая Тайваня Чиу Чуй-чэн заявил журналистам в Тайбэе, что, по его мнению, каждый интеллектуал с совестью поддержал бы открытое обращение независимо от его происхождения. Он также сказал, что китайские профессора, с которыми он общался в 2017 году до прекращения обменов через пролив, высказывали аналогичные возражения против пожизненного президентства Си Цзиньпина.

По словам Чиу, академики тогда считали, что политическая традиция требовала от Си Цзиньпина выдвинуть преемника, а не стремиться к дополнительным срокам. Он также заявил, что после концентрации Коммунистической партией Китая власти вокруг одного лидера возможность интеллектуалов исправлять политические ошибки полностью исчезла.

В марте 2018 года Си Цзиньпин руководил процессом внесения конституционных поправок, которые позволили ему пожизненно занимать должность президента, консолидировать власть и ослабить институциональные ограничения. Radio Free Asia сообщало, что не смогло установить, возникло ли обращение в Китае: сайт Siyuan Lake BBS размещался в Южной Корее, а личные данные авторов не указывались. В то же время скриншоты, полученные Liberty Times, свидетельствовали, что петицию опубликовали как минимум на 17 форумах, связанных с китайскими университетами.

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