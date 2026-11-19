В Великобритании исследователи выявили связь между частой работой в ночные смены и незначительными различиями в структуре сердца и работе сердечной мышцы. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal – Cardiovascular Imaging.

Данные более 42 тысяч человек

Авторы проанализировали данные проспективной когорты UK Biobank, в которую вошли 42 671 мужчина и женщина. Средний возраст участников на начало исследования составлял 52 года, а 1322 человека сообщили, что часто работают в ночные смены. В анализ не включали участников, имевших сердечно-сосудистые заболевания на старте.

По результатам магнитно-резонансной томографии сердца, у людей с частой ночной работой стенки сердца были несколько толще относительно размера главной насосной камеры, а камеры сердца — немного меньше. Также выявили незначительное различие по одному из показателей сокращения сердечной мышцы. В то же время существенной разницы во фракции выброса — стандартном показателе общей насосной функции сердца — исследователи не зафиксировали.

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Различия в показателях крови

Частая ночная работа также ассоциировалась с различиями в отдельных биомаркерах крови. В частности, у участников были более низкие уровни DHA — омега-3 жирной кислоты, связанной со здоровьем сердца и сосудов, — а также некоторых показателей, связанных с липопротеинами высокой плотности. В то же время у них были выше маркеры, связанные с триглицеридами и воспалением.

Автор исследования Мувей Ли из Чжэнчжоуского университета подчеркнул, что работа носила наблюдательный характер и не доказывает, что ночные смены непосредственно повреждают сердце. Выявленные различия были небольшими средними показателями на уровне популяции и не означают, что у всех работников ночных смен возникнут заболевания сердца или сердечная недостаточность.

Ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования с повторными оценками графика ночной работы и визуализацией сердца. Они также указали на ограничения: участники UK Biobank преимущественно были здоровыми добровольцами европейского происхождения, что ограничивает возможность распространять результаты на другие группы населения.

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