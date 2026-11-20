Правительство Нидерландов представило план развития национальной оборонно-технологической и промышленной базы до 2030 года. На его реализацию предусмотрено €1,6 млрд. Цель программы — увеличить оборонную промышленность страны на 40% и довести выручку отрасли примерно до €15 млрд, сообщает Defense News.

Приоритетами определены интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, командование на основе данных и цифровая устойчивость, беспилотные и автономные системы, а также обеспечение войск. Правительство отметило, что характер войны меняется под влиянием космических технологий, электромагнитного спектра, искусственного интеллекта, киберсредств, дронов и дальнобойного вооружения.

Производство и поставки

Из общего бюджета €600 млн направят на промышленные экосистемы и масштабирование производства, €320 млн — на международное сотрудничество, еще €150 млн — на повышение устойчивости цепочек поставок. Правительство также ожидает, что внутренняя доля доходов оборонной промышленности вырастет на 50% и превысит €10 млрд к 2030 году, тогда как экспорт должен вырасти примерно на 25%.

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Министерство обороны планирует с 2027 года придавать большее значение происхождению продукции и поставщиков при закупках. С первого квартала 2028 года должны быть введены новые правила закупок, которые будут учитывать происхождение сырья и компонентов, а также прозрачность цепочек поставок.

Фонд и институт

Для улучшения доступа оборонных компаний к финансированию Министерство обороны совместно с Invest-NL создаст фонд объемом €200 млн для предприятий двойного назначения в сферах обороны и безопасности. В 2028 году также планируется основать Национальный институт оборонных технологий. Его годовой бюджет к 2030 году должен вырасти до €350 млн, а задачей станет ускорение инноваций и масштабирование производства.

Нидерланды намерены усилить защиту стратегически важных оборонных компаний от нежелательных поглощений и инвестиций, а также от утечки чувствительных технологий и экспертизы. Дополнительные правовые инструменты для этого планируют ввести с 2028 года. Страна также намерена сотрудничать в приоритетных направлениях с Бельгией, Германией, Францией, Великобританией и государствами Северной Европы.

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