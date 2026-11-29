Нидерланды и Индонезия проведут в Гааге встречу по вопросу двух государств — Anadolu Agency
В Гааге, Нидерланды, Нидерланды и Индонезия в понедельник будут сопредседательствовать на встрече высокого уровня Глобального альянса по реализации решения о двух государствах. Об этом 29 ноября сообщило агентство Anadolu.
Поддержка решения о двух государствах
В воскресенье Нидерланды отметили Международный день солидарности с палестинским народом. В публикации в социальной сети X Министерство иностранных дел Нидерландов подтвердило поддержку справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами, основанного на согласованном решении о двух государствах.
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Ведомство также заявило, что Нидерланды будут принимать эту встречу вместе с Индонезией. Министерство связало проведение мероприятия со своей поддержкой такого подхода к урегулированию.
Встреча в Гааге
По данным агентства, цель встречи — преобразовать политическую поддержку в скоординированные меры по сохранению палестинской государственности, соблюдению международного права и прекращению израильской оккупации.