Нидерланды выступили против инициативы Конгресса США, предусматривающей ужесточение ограничений на продажу Китаю передового оборудования для производства микрочипов, включая продукцию нидерландской компании ASML. В Министерстве иностранных дел страны назвали неприемлемой попытку Вашингтона устанавливать правила для нидерландских компаний, сообщает Politico.

Спор об экспортных правилах

Двухпартийный законопроект MATCH Act предлагает предоставить союзникам США, в том числе Нидерландам и Японии, 150 дней для согласования ограничений на продажу и обслуживание передового оборудования для производства чипов в Китае с американскими правилами. Если этого не произойдет или страны не продемонстрируют прогресса, законопроект предусматривает обязанность Министерства торговли США в одностороннем порядке распространить американский экспортный контроль на оборудование, поставляемое из этих государств.

Представитель МИД Нидерландов заявил, что главной проблемой законопроекта является его экстерриториальный характер. По его словам, каждое государство самостоятельно отвечает за политику национальной безопасности и экспортный контроль, а экстерриториальные меры противоречат этому принципу в отношениях между партнерами.

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Риски для ASML и поставщиков

ASML является ключевым производителем высокоточных литографических машин, которые используют для нанесения схем на кремниевые пластины. Китай обеспечил почти треть выручки компании в прошлом году, поэтому новые ограничения могут еще больше сузить возможности ASML продавать и обслуживать оборудование на китайском рынке.

Нидерланды уже ввели экспортный контроль над менее передовыми системами глубокой ультрафиолетовой литографии DUV в 2023 году. Самые современные системы экстремальной ультрафиолетовой литографии EUV ASML в Китай не поставляла. MATCH Act может распространить ограничения на дополнительные виды DUV-оборудования и ужесточить правила его сервисного обслуживания в КНР.

Финансовый директор ASML Роджер Дассен ранее предупреждал, что дальнейшие ограничения способны ускорить разработку в Китае конкурирующих технологий. Обеспокоенность законопроектом также выражают в Германии: немецкая ZEISS производит высокоточные линзы и зеркала для машин ASML.

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