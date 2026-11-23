Naval Group заключила контракт с нидерландской компанией Van Halteren Technologies на поставку якорных лебедок для варианта неатомной ударной подводной лодки Scorpène. Это первый контракт в сфере подводных лодок, который расширяет сотрудничество Team Orka за пределы программы Replacement Netherlands Submarine Capability, сообщает European Security and Defence.

Сотрудничество за пределами программы Orka

Team Orka возглавляет Naval Group. В команду входит сеть нидерландских компаний, участвующих в строительстве новых подводных лодок класса Orka для Королевских ВМС Нидерландов.

Расширение партнерства основывается на связях Naval Group с нидерландской промышленностью, налаженных в рамках программы замены подводных лодок. В соответствии с Соглашением о промышленном сотрудничестве с Министерством экономики Нидерландов Naval Group обязалась поддерживать долгосрочное взаимодействие и обмен знаниями с нидерландской судостроительной отраслью.

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Адаптация лебедки

В прошлом году компании подписали контракт на поставку для подводных лодок класса Orka центральных гидравлических силовых установок, систем охлаждения и заморозки продовольствия, а также якорных лебедок и шпилей. Van Halteren Technologies ранее участвовала в создании гидравлических систем для подводных лодок класса Walrus Королевских ВМС Нидерландов.

Генеральный директор Van Halteren Technologies Изаак Верман сообщил, что конструкцию якорной лебедки для Orka адаптировали для использования на подводных лодках Scorpène. Директор Naval Group в Нидерландах Марк Дондервинкель заявил, что контракт свидетельствует о ценности знаний и опыта нидерландской промышленности для международных программ компании.

Naval Group описывает Scorpène как многоцелевую малозаметную подводную лодку для операций на больших и малых глубинах. Она предназначена, в частности, для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, специальных операций и сбора разведданных.

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