Нидерландский орган по защите данных призвал потребителей не покупать умные очки с камерами и функциями искусственного интеллекта. Регулятор предупредил, что такие устройства могут нарушать приватность людей рядом с пользователем и создавать риски для безопасности самих владельцев, сообщает TechCrunch.

Запись в общественных местах

Ведомство заявило, что использование подключенных к интернету очков, способных вести постоянную запись, для фиксации людей в общественных местах почти всегда запрещено. Критики таких устройств отмечают, что с их помощью можно снимать людей без их согласия, в том числе для преследования женщин.

Некоторые модели имеют световые индикаторы записи. В то же время защитники приватности считают такие сигналы недостаточно заметными. Также уже созданы мобильные приложения, способные обнаруживать поблизости пользователей умных очков.

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Ошибки во время тестирования

Нидерландский регулятор также предупредил о неправильных и опасных результатах, которые могут выдавать устройства. Во время одного из тестов неназванная пара очков дала советы по свиданиям взрослому человеку, который сообщил о заинтересованности несовершеннолетним.

В другом случае очки неправильно прочитали этикетку лекарства и заявили, что вызвали скорую помощь, хотя этого не произошло. Рекомендация нидерландских властей появилась после того, как правительство Норвегии в сентябре сообщило, что рассматривает возможность запрета устройств с камерами.

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