Сборная Нигерии обыграла Японию со счётом 2:1 в финале чемпионата мира FIFA среди девушек до 17 лет, который состоялся в Рабате, Марокко. Команда, известная как Flamingos, впервые завоевала этот трофей и стала первой африканской сборной, выигравшей турнир, сообщает Premium Times.

Голы в финале

Нигерийки вышли вперёд на 39-й минуте благодаря дальнему удару Ававу Баширу. Голкипер сборной Японии Коу Кадоваки не удержала мяч, и он оказался в воротах. На 47-й минуте Олуебубе Умеджиаку удвоила преимущество Нигерии.

Японская команда сократила отставание на 80-й минуте — отличилась Фуки Ито. В компенсированное время нигерийки сохранили минимальное преимущество и довели матч до победы на поле Футбольного комплекса Мохаммеда VI.

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Путь к титулу

Кампания Нигерии на турнире началась с поражения от Польши со счётом 1:2. После этого команда Акема Бусари победила Пуэрто-Рико и действующих чемпионок из КНДР на групповом этапе, а в плей-офф одолела Мексику и Венесуэлу.

В полуфинале Flamingos победили Бразилию со счётом 3:1, при этом Баширу забила два мяча. Этот результат вывел Нигерию в первый в её истории финал соревнований. До нынешнего турнира лучшим результатом команды было третье место на чемпионате мира 2022 года в Индии.

Япония выигрывала турнир в 2014 году и была финалисткой в 2010 и 2016 годах. Поражение от Нигерии стало неудачей для японской сборной в её четвёртом финале. За матчем в Рабате с трибун наблюдали президент FIFA Джанни Инфантино и президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе.

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