Сборная Нигерии в Уйо обыграла Танзанию со счетом 3:1 в квалификации Кубка африканских наций 2027 года. Нападающий Толу Арокодаре оформил дубль после выхода на замену, а первый гол хозяев забил Альхассан Юсуф. Об этом сообщает BBC Sport.

Дубль Арокодаре после перерыва

Нигерийцы открыли счет уже на второй минуте: Юсуф забил после передачи Адемолы Лукмана. Танзания сравняла счет спустя полчаса игры усилиями Альфонса Мсанги.

Арокодаре вышел на поле после перерыва и на 52-й минуте вернул хозяевам преимущество, переправив в ворота низовую передачу Вилфреда Ндиди. Через восемь минут форвард, выступающий за «Аякс» на правах сезонной аренды из «Вулверхэмптона», принял передачу Мозеса Усора с левого фланга и забил третий мяч Нигерии.

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Положение в группе

После трех матчей команда Эрика Шелля отстает от лидера группы L Гвинеи-Бисау на одно очко. Танзания как одна из стран-хозяек финальной части турнира уже гарантировала себе путевку на Кубок африканских наций, тогда как Нигерия борется за единственное квалификационное место в группе.

В других матчах отбора Ливия на выезде победила Тунис — 2:0, а Кения на 90-й минуте спасла ничью 2:2 в игре с ЮАР. Буркина-Фасо обыграла Мавританию 1:0 благодаря голу Элохима Каборе на 94-й минуте, а Эфиопия победила Мозамбик со счетом 1:0.

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