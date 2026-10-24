Нигерия планирует расширить эстакаду в Макурди — Premium Times Nigeria

Федеральные власти Нигерии и правительство штата Бенуэ планируют расширить эстакаду Вурукум в городе Макурди, чтобы улучшить движение транспорта возле оживлённой кольцевой развязки. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение ширины проезжей части с каждой стороны сооружения. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Пересмотр проекта

Федеральный контролёр работ в штате Бенуэ Мукаила Данлади заявил, что отдельные элементы строительства пересматриваются после обращения губернатора штата Хайсинта Алии. По его словам, изменения должны увеличить пропускную способность эстакады и облегчить движение автомобилей в районе кольцевой развязки Вурукум.

Первоначальный проект предусматривал общую ширину эстакады 11 метров: две проезжие части по 3,65 метра, пешеходную дорожку шириной 0,7 метра и разделительную полосу шириной 0,4 метра. В предлагаемом варианте ширина проезжей части с каждой стороны должна составить 10,3 метра, а разделительной полосы — один метр. Пересмотренный проект всё ещё требует одобрения.

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Ход строительства

По данным Данлади, строительство эстакады выполнено на 69,87%. Пересмотр дизайна замедлил работы по компонентам, которых касаются изменения. После утверждения обновлённого плана власти могут ввести дополнительные объезды в районе строительства. Часть прежних ограничений движения уже отменили, чтобы облегчить передвижение.

Строительство эстакады официально началось 15 сентября 2025 года в рамках второго этапа проекта дороги Макурди—Девятая миля с разделёнными проезжими частями. Эстакада является частью первого участка этого маршрута. Данлади также сообщил, что примерно на 150 километрах дороги Макурди—Отупко—Девятая миля—Энугу работы дошли до слоя перед укладкой асфальта, а финальное асфальтовое покрытие выполнено приблизительно на 87 километрах.

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