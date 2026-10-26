Нигерия вместе с шестью странами Западной Африки продвигает предложение о создании морской охраняемой территории с высоким уровнем защиты в открытом море, в зоне сближения Гвинейского и Канарского течений. Нигерия работает над инициативой через Западноафриканский координационный комитет BBNJ, сообщает Premium Times Nigeria.

Позицию Нигерии представила национальный координатор страны по Конвенции о биологическом разнообразии Сикеаде Эгбувало во время мероприятия BBNJ First Movers, посвященного достижению глобальной цели 30×30. Она предусматривает сохранение не менее 30% сухопутных и морских территорий мира к 2030 году.

Региональная координация

По словам Эгбувало, для эффективной защиты океана странам необходимо действовать совместно, поскольку морские экосистемы и связанные с ними источники дохода не ограничиваются государственными границами. Зона сближения Гвинейского и Канарского течений имеет важное значение для биоразнообразия, мигрирующих видов и рыбных популяций, связывающих открытое море с национальными водами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нигерийская представительница подчеркнула, что выполнение цели 30×30 не должно сводиться лишь к формальному определению доли океана как охраняемой. По ее словам, сети морских охраняемых территорий должны быть экологически репрезентативными, взаимосвязанными и надлежащим образом управляемыми. Сотрудничество стран, как она отметила, позволит объединять научные ресурсы, обмениваться морскими данными и определять районы, где защита даст наибольший экологический эффект.

Рыболовство, контроль и финансирование

Эгбувало также призвала сочетать охрану моря с управлением рыболовством, продовольственной безопасностью и защитой прибрежных общин. При оценке предложенной территории Нигерия учитывала виды, важные для питания, экономики и культуры местных общин, в том числе потребности мелких рыбаков, женщин, занятых переработкой и торговлей рыбой, а также других пользователей океана.

Среди ключевых условий инициативы представительница Нигерии назвала мониторинг, контроль и правоприменение, в частности совместное наблюдение, спутниковый мониторинг, обмен данными о перемещении судов и взаимодействие с региональными рыболовными организациями. Она также указала на необходимость финансирования, технологий и развития потенциала развивающихся стран для реализации Соглашения ООН BBNJ о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции.

Читай нас в