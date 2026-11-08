В Нигерии представитель Национального агентства по борьбе с наркотиками (NDLEA) Фрэнсис Окогун заявил, что ведомство в последние месяцы задерживало граждан ЮАР, которых подозревают во ввозе наркотиков в страну. Во время брифинга силовых структур в Абудже 5 ноября он также сказал, что южноафриканцы якобы помогают картелям переправлять партии наркотиков из Нигерии в другие части мира, сообщает Daily Maverick.

Дела о героине и кокаине

В сентябре NDLEA сообщило, что 38-летнюю Джессику Энн Вилл из ЮАР приговорили в Нигерии к 25 годам лишения свободы за ввоз 5,75 кг героина. Ее задержали в июле в международном аэропорту имени Ннамди Азикиве в Абудже: по данным агентства, в багаже женщины нашли 14 блоков героина. NDLEA утверждает, что во время проверки она пыталась использовать своего трехлетнего сына, чтобы избежать тщательного досмотра.

Агентство также заявило, что Вилл прибыла в Абуджу из Камбоджи через Доху. По версии NDLEA, она была участницей транснациональной сети торговли наркотиками вместе с мужем или партнером. Daily Maverick отмечает, что партнера Вилл, вероятно, задержали в ЮАР в июле.

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7 октября в международном аэропорту Мурталы Мухаммеда в Лагосе задержали другую гражданку ЮАР, идентифицированную как Qhina Beauty. NDLEA заявило, что в ее двух дорожных сумках обнаружили 36,65 кг кокаина, разделенного на 30 блоков. По данным ведомства, женщина должна была вылететь в ЮАР через Доху и заявила следователям, что за успешную доставку груза ей обещали 20 тыс. рандов.

Еще одно задержание

В октябре в аэропорту Порт-Харкорт, по сообщению NDLEA, задержали гражданку ЮАР Джесси Гебаше. Агентство утверждает, что в ее багаже было спрятано почти 33 кг каннабиса. По данным ведомства, она летела из Таиланда через Доху и во время допроса заявила о предыдущих перевозках наркотиков через другие африканские страны.

Окогун выступил с этими заявлениями на фоне споров вокруг утверждений о причастности граждан Нигерии к организованной преступности и наркоторговле в ЮАР. Правительство ЮАР сообщало, что по состоянию на 7 июля 2026 года через систему уголовного правосудия страны прошли более 500 граждан Нигерии по делам о различных правонарушениях.

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